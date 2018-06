Environnement : WWF alerte sur la pollution liée au plastique dans la mer Méditerranée

Un rapport publié par WWF tire le signal d'alarme sur la pollution de la mer Méditerranée. Sur le plateau du 19/20, Claudine Gilbert explique : "La Méditerranée bat tous les records de pollution par le plastique. Elle est semi-fermée avec un littoral très peuplé : 500 000 tonnes de plastique y sont versées chaque année ainsi que 130 000 tonnes de microparticules. Aucune autre mer au monde ne concentre autant de particules."

D'importants dégâts sur les animaux

La faune marine est extrêmement touchée par la pollution. La journaliste ajoute : "Les plus gros déchets peuvent intoxiquer les animaux, 90% des tortues et des oiseaux marins en ont dans leur estomac ainsi que 18% des thons et des espadons. Les microparticules, elles, sont ingérées par plus de 130 espèces et s'intègrent dans la chaine alimentaire. On les retrouve ensuite dans l'air, l'eau potable et même le sel ou la bière... Un simple sac met vingt ans à se dégrader, un gobelet cinquante et une ligne de pêche 600 ans."

Le JT

Les autres sujets du JT