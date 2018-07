Environnement : les conséquences de la pollution lumineuse

La nuit noire disparaît peu à peu, happée par la lumière des villes. Des observations faites par satellite montrent que l'éclairage planétaire s'accroît d'environ 2% par an, en surface et en intensité. La nuit terrestre se fait de plus en plus lumineuse, et même les LED qui produisent pourtant la même quantité de lumière avec moins d'électricité n'arrivent pas à enrayer le phénomène.

Des cieux inondés

Cette pollution lumineuse a des conséquences inquiétantes sur la biodiversité. Les oiseaux migrateurs diffèrent leurs déplacements. Certaines espèces nocturnes ne peuvent plus se nourrir dans ces zones trop éclairées. Selon le nouvel Atlas mondial de la pollution lumineuse, plus de 80% de l'humanité vivrait sous des cieux inondés de lumières artificielles et un tiers de la population terrestre ne verrait jamais la Voie lactée.

