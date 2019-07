Environnement : le gouvernement veut lutter contre le plastique non recyclé

Trier, recycler, réparer, consigner : la chasse au gaspillage est ouverte avec une cible prioritaire, le plastique. En France, seuls 20% des objets plastiques mis sur le marché sont recyclés. C'est le premier déchet que l'on retrouve dans la nature. "Dans le projet de loi anti-gaspillage, on va aller encore plus loin en mettant en place un système pour récupérer le plastique avant qu'il ne finisse dans l'environnement, en encourageant les entreprises à intégrer plus de matières plastiques recyclées dans les produits", explique Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

Des objectifs ambitieux de l'exécutif

Le gouvernement a défini un agenda. Dès 2020, il veut mettre fin au plastique à usage unique. À l'horizon 2025, l'exécutif veut parvenir à 100% de matières plastiques recyclées. Un plan ambitieux, mais qui ne remet pas en cause la logique du plastique pour tout, et partout. "Le problème, c'est que le recyclage du plastique n'est pas quelque chose qui fonctionne en boucle fermée. On n'arrive pas à refaire une bouteille à 100% avec du plastique recyclé", constate Thibault Turchet, responsable des affaires juridiques Zero Waste France.

