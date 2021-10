Environnement : l'inquiétant recul de la Mer de Glace

C'est un lieu magnifique mais qui se trouve de plus en plus menacé au fil du temps. En Haute-Savoie, à Chamonix, la Mer de Glace ne cesse de fondre. "Quand on voit qu'il n'y a plus rien par endroit, ça interpelle quand même", confie une touriste. En 25 ans, le glacier a reculé de 800 mètres et perdu 100 mètres d'épaisseur. Il disparaît presque à vue d'œil, une situation inquiétante également professionnels du tourisme.







Un enjeu de taille pour le secteur du tourisme







Plus de 20 millions d'euros vont être investis pour démonter la télécabine actuelle. Cela va aider les nombreux randonneurs et alpinistes qui veulent profiter des environs. Cependant, tout le secteur du tourisme doit s'adapter à la fonte du glacier. Habituellement prévue entre juillet et août, la saison alpiniste est décalée entre mai et juin. Très appréciée des touristes, la fameuse grotte de la Mer de Glace pourrait être condamnée du recul de la glace.