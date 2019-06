Environnement : des produits de beauté vendus en vrac

C'est une marque de produits de beauté unique au monde, biologiques et sans emballages jetables. Louise Salvati milite pour la réduction des déchets depuis des années. En écrivant un livre sur le sujet, elle a découvert l'énorme gaspillage généré par l'industrie des cosmétiques. Cette dernière produit 95 000 tonnes de déchets par an en France. Avec sa marque Cozie, Louise Salvati a donc proposé à un laboratoire de vendre ses produits en vrac. Désormais, un tiers de la production annuelle est expédiée en bidons de 10 litres vers le siège de la société.

Des flacons consignés

Dans le Val-d'Oise, les produits sont injectés dans des flacons en verre consignés 1,50 € et réutilisables à vie. Cela permet de réduire son empreinte carbone de 79%. Après deux ans de recherches, la marque est allée encore plus loin et a mis au point une machine qui permet d'acheter ses produits cosmétiques en vrac au poids, selon ses besoins.

