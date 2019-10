Environnement : de nouvelles manières de consommer se développent

De nombreuses initiatives voient le jour pour tenter de préserver notre environnement. Le journaliste du magazine We Demain Jean-Jacques Valette a embarqué dans un bateau pour aller expérimenter de nouvelles techniques. En lien avec des associations, il mène un "tour du monde des innovations durables principalement dans les pays du sud." Cela permet d'apprendre auprès des inventeurs locaux.

S'éloigner du modèle de consommation classique

Cette expédition a notamment permis de découvrir de nouvelles manières de consommer qui peuvent parfois surprendre. Aux Philippines, des petites lampes révolutionnaires sont fabriquées dans le but de ne pas imiter les lampes à pétrole classiques chères et pollueuses. Elles restent d'ailleurs en marche pendant de nombreuses années et permettent de résister trois jours sans lumière en cas de typhon. Cette démarche a aussi pour but d'expliquer que l'écologie reste abordable même pour des populations plutôt pauvres.

Le JT

Les autres sujets du JT