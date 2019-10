Oise : chez une famille qui pratique le zéro déchet

Le zéro déchet est-il possible ? La journaliste de France 2 Julie Poirier a rendu visite à une famille adepte de cette nouvelle pratique en faveur de l'environnement à Lalandelle (Oise). "Les aliments dans les bocaux, c'est ce qu'on appelle du vrac. C'est un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros contre 100 millions en 2013. C'est le premier geste à adopter quand on veut être une famille zéro déchet", explique Julie Poirier.

Du lait en poudre plutôt que liquide

La famille interrogée utilise du lait en poudre pour le petit déjeuner et de nombreux récipients pour économiser les emballages. "Depuis que nous n'utilisons plus de lait liquide, cela nous fait vite six briques de lait en moins par semaine", explique la mère de famille. 200 euros de courses par mois sont économisés. "Il y a un chiffre qu'il faut retenir : 30 millions de tonnes de déchets sont générées chaque année en France", conclut Julie Poirier.

