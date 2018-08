Emballages : un système de bonus-malus pour le plastique

Le gouvernement part en guerre contre le plastique non recyclé. Pour remplir son caddie, il faudra bientôt faire plus attention aux emballages plastique. Car selon le matériau utilisé, le prix pourrait grimper. Aujourd'hui, par exemple, sur chaque bouteille d'eau, il existe une éco-contribution, soit quelques centimes pour financer le recyclage. En 2019, un bonus-malus fera varier cette taxe selon le type de plastique. Elle pourrait grimper de cinq centimes sur une bouteille en plastique traditionnelle, et être réduite à un centime pour le plastique recyclé. Les prix pourront donc varier en rayon, sauf si les fabricants décident de ne pas répercuter ce bonus-malus sur l'étiquette.

Objectif : 100 % de plastique recyclé en 2025

Une mesure plutôt bien accueillie par les consommateurs, certains étant prêts à changer leurs comportements. Pour lutter contre la pollution plastique, le gouvernement annonce également d'autres mesures. D'abord, une baisse de la TVA sur le recyclage, accompagnée d'une augmentation de la taxe sur les activités polluantes. Car aujourd'hui, cela coûte moins cher d'enfouir les déchets que de les recycler. Les pailles et les assiettes en plastique pourraient également disparaître. Nicolas Hulot prévoit d'interdire certains produits à usage unique. L'objectif du gouvernement est ambitieux : 100 % de plastique recyclé en 2025 alors qu'aujourd'hui, le taux de recyclage n'est que de 22 %.

