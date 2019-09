Dordogne : le premier collège 100 % bio en France

À Belvès en Dordogne, le collège Pierre Fanlac est le premier à être équipé d'une cantine entièrement bio. "Tout est 100% bio, de l'entrée au dessert, du pain au sucre", assure Jérôme Rouzade, le chef de cuisine. "C'est mieux pour notre santé de manger bio", estime une élève. "Nous avons des produits locaux", détaille Alain Desseix, également chef de cuisine.

"Cela donne du sens à notre boulot"

Cette transition s'appuie sur trois fondamentaux : l'équilibre nutritionnel, des produits bio et locaux et une démarche environnementale. "Cela donne du sens à notre boulot. On fournit aussi pas mal de restaurants étoilés, mais c'est bien que les enfants du coin puissent tous manger des légumes de qualité", confie Benoît Le Baube, maraîcher bio à la ferme de Cagnolle (Dordogne). La transition vers le tout bio n'a engendré qu'un surcoût de 10 centimes d'euros par repas.