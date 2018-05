Déserts médicaux : le réseau du Limousin

C'est un petit clocher niché au beau milieu des brumes de la Creuse et de la Corrèze. Royère-de-Vassivière, 570 habitants, un village éloigné de presque tout... mais pas de ses médecins. Un réseau de professionnels de santé y assure la permanence des soins. Un réseau qui attire même de jeunes généralistes.

Trois lieux de travail différents

Depuis quelques mois, une jeune médecin généraliste et membre du réseau Mille soins de 32 ans consulte les patients. Son arrivée a même surpris certains habitants. Intégrer ce réseau sur le plateau de Millevaches, c'était bel et bien son choix, elle qui connaît par cœur les routes les plus sinueuses de ce territoire rural. Aujourd'hui, elle partage son temps entre trois cabinets médicaux. Le mercredi à Royère-de-Vassivière (Creuse), le vendredi à Faux-La-Montagne (Creuse) et le samedi matin à Peyrelevade (Corrèze).

