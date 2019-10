Déchets plastiques : les multinationales épinglées par les ONG

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les multinationales sont épinglées pour leur politique de gestion du plastique. Certaines ONG ont épinglé une poignée de grands groupes qui génèrent des dizaines de milliers de déchets. Coca-Cola, Nestlé et PepsiCo ont ainsi été pointés du doigt et couronnés rois des déchets plastiques. Un geste et un titre symbolique afin de marquer les esprits. "Recycler ne suffit plus pour nous sortir de ce problème", explique Abigail Aguilar, militante Greenpeace. "La seule solution pour le résoudre réellement est d'agir à la source".

Un demi-million de déchets ramassés en un jour

Pour établir ce classement, 72 000 bénévoles ont ramassé dans le monde des résidus de plastique. En une journée, les associations ont ramassé un demi-million de déchets, pour la plupart à usage unique. Les entreprises ont répondu en tentant de se dédouaner. "Changer la façon dont la société fait, utilise et jette les emballages est un objectif complexe, et nous y prenons part", a indiqué PepsiCo.

