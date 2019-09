Décharges : des citoyens portent plainte contre l'État

À Carrières-sous-Poissy (Yvelines), près de Paris, c'est une mer de déchets, la plus grande décharge sauvage de France, le tout à 300 mètres seulement des premières maisons. On y trouve des gravats déposés en toute illégalité par des entreprises du bâtiment. "On se rend bien compte que ce ne sont pas des particuliers qui viennent décharger ici quelques babioles", expliquait Anthony Effroy, membre de l'association Rives de Seine Nature Environnement, devant les caméras de France 3 en mars 2018.

Aucune réaction politique

Aujourd'hui, l'association porte plainte contre l'État, estimant ne pas avoir été entendue par les pouvoirs publics. L'association avait déjà porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, sans résultats. La dépollution promise n'a pas commencé, les différents acteurs politiques se renvoient la balle. Dans un communiqué, la préfecture des Yvelines indique travailler avec les élus locaux sur le futur déblayage du site, sans toutefois en préciser la date.

Le JT

Les autres sujets du JT