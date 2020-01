Charente-Maritime : des huîtres contaminées par le virus de la gastro-entérite

Un arrêté interdisant la pêche et la commercialisation des huîtres a été voté par les préfectures. En Charente-Maritime, deux zones sont touchées. Une interdiction qui pèse lourdement sur l'activité des ostréiculteurs. À Chaillevette, Philippe Ménadier se trouve en pleine zone contaminée. Ses huîtres sont touchées par le virus de la gastro-entérite. "On voit les huîtres qui sont en affinage, qui font partie de la réglementation Marennes Oléron, et aujourd'hui, à la suite de l'arrêté, je ne peux plus expédier ces huîtres. Elles ne sont plus vendables", regrette-t-il.

Les huîtres qui viennent de la mer sont saines

C'est à cause de l'homme et de l'épidémie de gastro-entérite qui circule en France que le virus a réussi à se propager jusqu'aux coquillages. "C'est un virus qui vit dans le corps humain, qui est généré par l'homme et qui est rejeté via les conduits des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration", explique Laurent Chiron du groupement Qualité huîtres Marennes Oléron. Les huîtres qui viennent de la mer sont saines.

Le JT

Les autres sujets du JT