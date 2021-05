Calvados : Villerville veut sensibiliser la population à la pollution des eaux

Dans le Calvados, la commune de Villerville veut conserver son label de ville propre et respectueuse de l’environnement en sensibilisant les habitants et touristes à ne pas jeter n’importe quoi sur la voie publique.

À Villerville (Calvados), des clous en laiton doré ont fait leur apparition près des bouches d’égout. On peut y lire l’inscription "Ne rien jeter, ici commence la mer". La mairie les a fait installer pour montrer aux habitants et aux touristes que le caniveau n’est pas une poubelle. Les déchets qui y sont rejetés peuvent se retrouver dans la mer avec les eaux pluviales. "Il faut que tout le monde prenne conscience que chaque papier, chaque mégot de cigarette qui est jeté dans la rue, finalement, c’est un début de pollution, et derrière il faut déployer beaucoup d’efforts pour rendre propre cette eau pour pouvoir la rejeter dans la mer et garder nos plages le plus propre possible", explique Germain Lelarge, conseiller municipal chargé de l’environnement.

Préserver la qualité des eaux de baignade

La ville s’est dotée d’un bassin tampon qui filtre les eaux de pluie avant qu’elles ne se retrouvent dans la mer, toute proche. Ce moyen, qui n’est pas infaillible, contribue néanmoins à préserver la qualité des eaux de baignade, nécessaire pour les habitants et pour l’accueil des touristes. La communauté de commune dont fait partie Villerville a été une des premières de Normandie à obtenir la certification de la qualité de ses eaux de baignade.