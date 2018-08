Bolivie : le lac Titicaca en eaux troubles

Vue du ciel, les eaux du lac Titicaca forment un immense miroir bleuté entre les terres arides et les montagnes enneigés des Andes. À 4 000 m d'altitude, c'est l'une des plus hautes et des plus grandes réserves d'eau d'Amérique. Un berceau de la culture inca. Un paradis qui est par endroits, encore protégé du tourisme de masse. Mais si fragile. Car derrière la carte postale, le lac est en danger.

Plus de 340 litres d'eaux usées déversés chaque semaine

Chaque année, plus de 700 000 touristes visitent la région et produisent des déchets de façon incontrôlée. Des eaux usées sont déversées dans le lac, par ses cours d'eau. Sur les rives de la ville de Cohana, la foule célèbre la fête de la Vierge, en jetant en offrande des bouteilles à l'eau. La réalité de la pollution rattrape vite nos touristes français. Pour le chercheur français Xavier Lazzaro, la plus grande menace vient surtout de la capitale voisine, La Paz. En moins de 20 ans, un quartier d'un million d'habitants est sorti de terre et déverse chaque seconde, plus de 340 litres d'eaux usées.

Alors pour étudier cette pollution, chaque mois Xavier Lazzaro organise avec ses étudiants ce qu'il appelle le "toxic tour" dans une baie en apparence paradisiaque. Des métaux lourds, des médicaments, des excréments provoquent la naissance d'une algue nocive pour le reste de la flore. Plus de 1 000 km² sont contaminés. Sans moyens, les villageois s'attaquent tant bien que mal à la pollution visible. Plus de 30 tonnes sont ramassées chaque semaine par une ONG. Un cri d'alerte entendu par le gouvernement bolivien et l'agence française de développement. 100 millions d'euros vont être débloqués pour rénover la station d'épuration de La Paz et créer une usine de traitement des déchets d'ici à 2019.

