Après la canicule, les orages !

Alors que l'épisode caniculaire se poursuit dans une grande partie du pays (encore 56 départements en vigilance orange), Météo-France a placé 21 départements en alerte orages.

Soixante-dix départements sont placés en vigilance orange par Météo France ce mardi 7 août 2018, jusqu'à demain 6h00.



Carte de Météo France, le 7 août 2018

Plusieurs départements côtiers (Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-de-Sud, Haute-Corse, Gard, Gironde, Hérault, Landes, Var et Vaucluse) sortent de la vigilance canicule qui concernent désormais 56 départements de la moitié est du pays et du bassin parisien où se situera le pic de la canicule mardi, avec encore jusqu'à 40°C attendus localement, selon Météo-France.

Orages à l'horizon

Vingt-et-un départements ont été placés en vigilance orange "orages". Ils vont connaître une dégradation orageuse à partir de mardi après-midi, qui pourra être "virulente" par endroits, prévient Météo France.

Cette dégradation orageuse arrivant par le nord-ouest et gagnant le reste du pays entraînera une baisse parfois "brutale" des températures et "mettra fin à cette période caniculaire" mercredi 8 août.

Ce qui ne signifie pas nécessairement la fin des alertes météo. La collision entre l'air plus frais venu de l'Atlantique et "l'air surchauffé" risque en effet de provoquer mardi soir en Normandie, dans la région parisienne et dans le nord des orages "forts voire violents" localement, avec de la grêle et de fortes rafales de vent, a mis en garde le prévisionniste Jean-Pierre Hameau. Malgré le rafraîchissement annoncé, les autorités sanitaires ont appelé à ne pas relâcher l'attention.

Comment se protéger de la foudre ?

L'été est aussi la saison des orages, parfois violents. Outre les dégâts matériels, c'est aussi de la foudre dont il faut se méfier. Pour éviter d'être foudroyé, voici quelques conseils à suivre :