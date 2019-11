Alimentation : la lutte contre le gaspillage, un long combat

Des images de la honte pour la grande distribution : des tonnes de nourriture non périmée qui finissent à la poubelle à l’abri des regards. En 2014, la situation pousse l’élu de Courbevoie (Hauts-de-Seine), Arash Derambarsh (divers droite), à mobiliser des militants… Après deux ans de mobilisations, en 2016, une loi impose aux supermarchés de plus de 400 m² de donner leurs invendus. Si des progrès sont constatés sur le terrain, certaines grandes surfaces continuent de jeter leurs invendus.

Certains abus persistent

En février dernier, Arash Derambarsh a demandé un audit concernant l’application de cette loi mais également d’alourdir nettement les peines en cas de fraudes constatées. Grâce à ce texte, les dons en faveur des banques alimentaires ont augmenté de 22%, soit la distribution de 10 millions de repas en France dans les associations. Un combat de longue haleine qui porte ses fruits, même si des progrès restent à faire.