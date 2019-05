Aires protégées, plastique, gaspillage… Emmanuel Macron annonce des mesures pour la biodiversité après le rapport de l'ONU

Le président de la République a pris la parole sur le perron de l'Elysée après avoir reçu une délégation de scientifiques de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques.

France Télévisions

"Ce qui est en jeu est la possibilité même d'avoir une Terre habitable." Emmanuel Macron a annoncé lundi 6 mai, après le rapport alarmant des experts de l'ONU, une série d'actions pour protéger la biodiversité, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire, la production de déchets et le plastique, ainsi qu'"un changement profond" des modes de production.

Le président de la République a pris la parole sur le perron de l'Elysée après avoir reçu une délégation des experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES). Selon leur rapport présenté lundi, jusqu'à un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, dont une grande partie dans les décennies à venir.

Une réorientation des financements de la PAC

Le chef de l'Etat a aussi annoncé une "revue des aides fiscales et budgétaires" à l'aune de ces objectifs, ainsi qu'une extension des aires maritimes et terrestres protégées pour lutter contre l'artificialisation des sols, l'un des principaux facteurs de disparition des espèces.

Ces aires protégées représentent aujourd'hui 21% des terres et 22% des eaux françaises. "D'ici 2022, nous porterons à 30% la part de nos aires marines et terrestres protégées, en pleine naturalité, c'est un renforcement considérable", a estimé Emmanuel Macron. Sur le plastique, le président a fixé l'objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2025, une mesure déjà évoquée par la secrétaire d'Etat Brune Poirson en août 2018 et inscrite dans le pacte signé par le gouvernement avec la grande distribution en février 2019.

Le projet d'extraction d'or en Guyane sera évalué

Le président a confirmé sa volonté de pousser les Européens à accroître leurs efforts pour la biodiversité, notamment en réorientant des financements vers des productions plus durables dans le cadre de la prochaine politique agricole commune (PAC), et d'œuvrer au-delà des frontières européennes, en particulier dans le cadre du G7, actuellement présidé par la France.

Emmanuel Macron est aussi revenu sur le projet controversé d'extraction d'or en Guyane, appelé "Montagne d'or". "De manière très claire aujourd'hui, l'état de l'art du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique et en matière de biodiversité, a déclaré le président. Il y aura une évaluation complète pour le prochain conseil de défense sur ce sujet et une décision formelle et définitive sera prise, en concertation avec le territoire."