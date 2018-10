Montagne d'or en Guyane : "Ce projet est un non-sens économique" et "un non-sens écologique", juge Isabelle Autissier

Isabelle Autissier, présidente du WWF France, mardi 30 octobre, sur franceinfo. (RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Interrogée sur le projet minier Montagne d'or en Guyane, "on va remuer une tonne [de terre] pour 1,2 à 1,6 grammes d'or. Ça va coûter entre 300 et 400 millions d'euros d'argent public", a répondu Isabelle Autissier, la présidente de WWF France, mardi 30 octobre, sur franceinfo. "Aujourd'hui on nous écoute. Est-ce qu'on nous entend ? Je dirais pas assez parce que je pense que l'État français s'honorerait à être extrêmement aux avant-postes", en matière de biodiversité, a constaté la présidente du Fonds mondial pour la nature.

"On va avoir des rendez-vous, je pense notamment à l'histoire de la Montagne d'or en Guyane. Un acte pour ne pas donner l'autorisation d'exploitation de cette mine d'or serait bienvenu", a ajouté Isabelle Autissier. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, estime que le projet ne peut pas être mené en l'état. Isabelle Autissier demande son abandon pur et simple. "Ce projet est un non-sens économique et bien évidemment aussi un non-sens écologique", a déclaré la présidente de WWF France. Dire que le projet va être changé c'est complètement cosmétique."

Appelée à commenter le rapport Planète vivante publiée aujourd'hui par le WWF, la navigatrice a estimé qu'il y a urgence à agir contre le réchauffement climatique : "On ne se bat pas pour les générations futures. On se bat pour celles qui sont nées." La planète est concernée et l'Europe en particulier. La disparition touche 60% des populations sauvages, mais aussi, par exemple en Europe, "de plus petites espèces comme les oiseaux de nos campagnes", a souligné Isabelle Autissier.

"Cette nature ce n'est pas juste parce que c'est joli pour les yeux, c'est parce qu'elle nous porte, insiste la navigatrice. La moitié de l'oxygène que vous respirez vient du plancton, a-t-elle indiqué. Si on pollue trop les mers et le plancton se modifie, peut-être qu'on aura du mal à respirer. Une partie de cette biodiversité épure les eaux, nous fournit à manger. Tout ça impacte directement la vie des hommes."