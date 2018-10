VIDEO. Climat : "On se bat pour les générations qui sont nées", estime Isabelle Autissier

"Si on se dit qu'on verra plus tard, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer", a déclaré la présidente WWF France, Isabelle Autissier, invitée mardi 30 octobre de franceinfo. La navigatrice et militante écologiste a commenté le rapport publié par l'ONG, qui indique que la Terre a perdu 60% de ses populations d'animaux sauvages depuis 1970.

Interrogée sur la hausse des taxes du carburant que n'apprécient pas les automobilistes, "on ne se bat pas pour les générations futures, on se bat pour celles qui sont nées déjà, a répondu Isabelle Autissier. Il faut effectivement que l'on propose aux gens d'autres moyens de se déplacer." Décourager la voiture individuelle pose "des problèmes concrets", souligne la présidente WWF France, "mais la question du réchauffement climatique va poser des problèmes encore plus gros et encore plus concrets". Selon Isabelle Autissier, "si rien n'est fait, dans dix ans, dans vingt ans, ça coûtera beaucoup plus cher que l'augmentation aujourd'hui des taxes".