Brut a suivi la CAN de Clermont-Ferrand. Et c'est très, très sérieux...

"C'est comme une vraie compétition de foot. Sauf que c'est au quartier. Et c'est organisé par des gamins." Depuis 3 ans, la Coupe d'Afrique des Nations de Clermont-Ferrand rythme l'été de la ville. Cette compétition a été créée par 3 amis d'enfance : Bouba, 24 ans, Bilel, 23 ans, Boucif, 23 ans. "Tout le monde aime le football, tout le monde aime le sport, ça rassemble tout le monde, 8 équipes, 8 nations différentes, et des milliers de supporters", se réjouit Boucif.

Un moment de partage

Le match se déroule au Stade de la Fraternité, à Croix-de-Neyrat. "Ça montre que les mecs de cité, on peut organiser des évènements dans les quartiers, rassembler du monde... Regarde ça se passe bien, y a pas de débordements", ajoute L'Allemand, rappeur. Pour toutes les personnes présentes à la Coupe nationale d'Afrique, l'enjeu principal est le divertissement et l'amusement. "On est venus pour régaler les gamins", résume Hakim, le coach de l'Algérie. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'est son équipe qui a gagné.