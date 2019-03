VIDEO. Burn-out parental : "C'est hyper stressant d'entendre des gamins hurler à longueur de temps"

Etre parent serait-il déprimant ? En France, 90% d'entre eux se plaignent de fatigue, 10% sont même en situation d'épuisement. "Envoyé spécial" a enquêté sur un phénomène resté longtemps tabou : le burn-out parental. Certains parents débordés ont accepté de partager leur quotidien avec l'équipe du magazine.

Karine et Simon sont aux prises avec leurs trois filles (7 ans et demi, 6 ans et 3 ans), qui ne s'entendent pas. Leur quotidien est rythmé par les cris et les accès de colère. Les disputes sont quotidiennes – et violentes. Mina, l'aînée, ne gère pas sa contrariété. Au moindre désaccord avec l'une de ses sœurs, la fillette explose, et sa mère est impuissante à la calmer. Simon, le papa, s'avoue désarmé : "On n'a pas de solution, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne en vrai. Ça peut fonctionner sur le coup, ce jour-là, mais le lendemain elles vont t'envoyer paître. Rien n'est acquis."

Quand le coucher se transforme en bataille rangée

Karine et Simon reconnaissent qu'ils sont dépassés. Chaque moment de la journée peut dégénérer. Comme le coucher, qui se transforme systématiquement en bataille rangée. Après un bref répit, les cris reprennent dès le matin. "Elles hurlent, on a l'impression qu'elles se sont fait hyper mal... C'est hyper stressant d'entendre des gamins hurler à longueur de temps (...) y compris quand il y a des amis. Les gens ne comprennent pas (...)", se plaint leur père.

Karine et Simon disent avoir tout essayé, mais ne parviennent pas à asseoir leur autorité. Pourtant, les crises de leurs filles les isolent socialement, et menacent leur vie de couple.

Extrait de "Quand les parents craquent", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 7 mars 2019.