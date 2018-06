VIDEO. Au CHU de Montpellier, un programme pour les parents victimes d'enfants tyrans

A l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, tous les mardis, ces adultes participent à un programme unique en France. Le pôle psychiatrie du CHU propose une cellule d'écoute et d'accompagnement aux parents d'enfants tyranniques. Extrait de "Mon fils, ce tyran", un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 7 juin 2018.

Autour de la table, une quinzaine d'hommes et de femmes issus de milieux plutôt aisés détaillent les mauvais traitements que leur fait subir leur progéniture. Cela va des adolescents qui parlent de façon incorrecte à leurs parents jusqu’au harcèlement et à la violence.

Harcèlement et déchaînement de violence

L'une des participantes décrit ainsi le comportement de sa fille : "Elle nous harcèle. Elle va nous suivre dans chacune des pièces. Et ça peut durer même la journée. Si on répond par le silence, la colère monte, et c'est à ce moment-là que notre fille va se déchaîner sur nous."

Extrait de "Mon fils, ce tyran", un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 7 juin 2018.