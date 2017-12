« Tout le monde a le droit à un Noël » : Valérie Trierweiler, engagée auprès des Pères Noël verts

C’est le jumeau du Père Noël. Les Pères Noël verts viennent chaque année depuis 40 ans en renfort pour aider les familles en difficultés, à travers toute la France. Opération organisée par le Secours populaire, elle permet à des enfants de ne pas être exclus de Noël. Au programme : goûter, maquillage, cadeaux, pour les enfants et pour la famille, photos avec les Pères Noëls… En 2016, 180 350 personnes en ont bénéficiée. Plusieurs personnalités sont engagées auprès des Pères Noël verts, à l’image de Valérie Trierweiler, également marraine et bénévole au sein du Secours populaire depuis cinq ans.

Un enfant sur cinq grandit dans la précarité

Elle-même née dans un « milieu populaire », Valérie Trierweiler estime avoir eu de la chance dans la vie et c’est important d’en « redonner ». Cette opération, pour elle, « ce n’est pas une question de religion, c’est une question de fête de famille avant tout et il n’y a pas de raisons que certains enfants ne puissent pas avoir le droit, eux aussi, à des jouets et, on insiste là-dessus, des jouets neufs. Tout le monde a le droit à un Noël, c’est une part de bonheur, c’est une part de rêve et tout le monde a le droit à ça. »

En France, la pauvreté concerne neuf millions de personnes, dont trois millions d’enfants. Un enfant sur cinq grandit en effet dans la précarité. « J’ai un peu de mal à accepter qu’un enfant naisse avec 10 fois moins, voire 100 fois moins de chance, qu’un autre enfant. » indique Valérie Trierweiler. Pour elle, « on n’arrivera jamais à l’égalité totale entre chaque être humain mais au moins essayer de réparer un peu les injustices de la vie. »