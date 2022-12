Santé : les moins de 12 ans peuvent désormais accéder au traitement contre la mucoviscidose

F. Bouquillat, C. Sinz, A. Gouty, C. de Chassey

Une avancée scientifique et médicale majeure va bientôt permettre aux enfants de moins de 12 ans de bénéficier du traitement contre la mucoviscidose. Le médicament pourrait même empêcher la maladie de s'installer au niveau pulmonaire.

Le Kaftrio, disponible en France depuis deux ans, est un médicament qui permet aux malades de la mucoviscidose de vivre presque comme tout le monde. Jusqu'à présent, il était destiné uniquement aux plus de 12 ans. Il va être généralisé à tous les enfants qui souffrent de la maladie. "Il y aura 700 enfants qui vont être concernés par cette extension de mise sur le marché. Et ce que ça va leur apporter, c'est de préserver leur capital pulmonaire, on l'espère sur le long terme", indique David Fiant, président de "Vaincre la Mucoviscidose".

De nouvelles avancées encore attendues

Dans un premier temps, les enfants de six à 11 ans bénéficieront du Kaftrio. Selon les spécialistes de la mucoviscidose, l'avenir est encore plus prometteur. "L'idée véritablement, c'est, dès trois semaines de vie, alors que le bébé n'a absolument aucun symptôme et aucune lésion importante au niveau pulmonaire, de pouvoir donner ces traitements pour envisager de ralentir, ou même d'empêcher l'installation de cette maladie au niveau pulmonaire", explique le Pr. Isabelle Sermet-Gaudelus, pédiatre à l'hôpital Necker-Enfants Malades (AP-HP).