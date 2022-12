Finale de la Coupe du monde : l'immense déception des supporters français

M. Boisseau, T. Maillet, M. Beaudouin, B. Six, C. Pain, K. Cassuto, J. Wild, L. Pekez, C. Sinz, J. Jonas, C. Blondiaux, A. François-Poncet, A. Lopez, France TV Londres

Les supporters français sont passés par tous les états pendant la finale de la Coupe du monde. Le dénouement est cruel pour les Français : les Bleus se sont inclinés aux tirs au but face à l'Argentine.

Comme les joueurs de l’équipe de France, son public a eu le mérite d’y croire jusqu'au bout, dimanche 18 décembre, lors de la finale du Mondial face à l'Argentine. Entre la France et la troisième étoile, c’est un rendez-vous manqué après une rencontre remarquable. De Nice (Alpes-Maritimes) à Paris, les supporters des Bleus ont soutenu leurs joueurs. Mais quelques minutes après le coup d’envoi, les visages se crispent au vu de la nette domination des Argentins.

L’espoir puis la tristesse

À la mi-temps, le score est de deux à zéro pour l’Albiceleste. “Ils en ont mis deux en première mi-temps, on va en mettre trois en deuxième. La troisième [étoile], on va la chercher, on y croit”, lance un homme. À 10 minutes de la fin de la rencontre, un doublé de Mbappé redonne espoir aux fans. Après cela, ambiance phénoménale dans son club de Bondy (Seine-Saint-Denis), là où il a grandi. Et lors de la prolongation, le messie en bleu redonne espoir en égalisant à nouveau : 3-3. En une seconde, les supporters de France passent du rire aux larmes lorsqu’à l’issue des tirs au but, les rêves sont brisés. "Malheureusement, cela rappelle 2006, (...) mais on peut être très fiers”, lance un homme. Cet après-midi la France est passée par tous les états.