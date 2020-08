Rentrée scolaire : le coronavirus alourdit la facture des fournitures

À deux semaines de la rentrée, c'est encore la course aux fournitures dans un hypermarché de Lille, dans le Nord. Dans les rayons, les familles sont très attentives aux prix. Certaines viennent de recevoir l'allocation de rentrée scolaire, augmentée de 100 euros par enfant cette année. Un coup de pouce très apprécié. "Cela permet de faire plaisir aux enfants", assure une mère de famille.

+ 6,2% en moyenne par rapport à l'année dernière

Une aide d'autant plus attendue que la rentrée scolaire 2020 va coûter plus cher. Selon une association, son coût va augmenter de 6,2% en moyenne par rapport à l'année dernière, tous niveaux confondus. En cause, la crise sanitaire qui a fait exploser le budget des familles. Parmi les plus fortes augmentations : celle pour un élève en CP. Le budget atteint cette année 177,28 euros : + 11,41% par rapport à l'année dernière.

