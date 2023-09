Qualité de l'air à l'école : "Il faut aérer" les classes "plus fréquemment que toutes les 20 ou 30 minutes", affirme le président de l'Union française pour une médecine libre

Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l’UFML, demande à Emmanuel Macron de respecter son engagement pris lors de la pandémie de Covid-19 de purifier l'air à l'intérieur des établissements scolaires.

"Il faut aérer" les classes "plus fréquemment que toutes les 20 ou 30 minutes", affirme Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l’UFML (Union française pour une médecine libre), vendredi 1er septembre sur franceinfo. Il fait partie des signataires d'une tribune publiée, jeudi, dans Le Monde (article payant) : "Dans trop d'écoles, la qualité de l'air intérieur est mauvaise". Ils demandent à Emmanuel Macron de respecter son engagement pris lors de la pandémie de Covid-19 de purifier l'air à l'intérieur des établissements scolaires.

Trop de "contaminations"

"Il faut que l'on ait des classes avec un air purifié, c'était une promesse du président Macron, ça n'a pas été fait et on risque de favoriser des infections à l'intérieur des classes en vase clos", dénonce Jérôme Marty. "Avec 30 enfants dans une classe", "très rapidement c'est une atmosphère confinée et, s'il y a une aérosolisation virale, le virus devient très présent, très prégnant dans l'air, donc des contaminations se font", explique le médecin, précisant que ces enfants contaminent ensuite leurs parents et leurs proches en rentrant chez eux.

Pour Jérôme Marty, "l'idéal serait d'avoir une circulation d'air permanente de façon à renouveler ce cubage aérien" dans les classes. Il conseille notamment d'éviter les porte-manteaux devant les classes. "Il faut avoir un milieu qui est relativement aseptisé avec le moins d'endroits qui sont susceptibles de déclencher des poussières volantes ou des acariens", ajoute-t-il.