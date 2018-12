"Pupille", "un autre regard" sur l'adoption

L'accouchement, bouleversant pour la plupart des gens, ne l'est pas pour cette jeune femme qui ne veut pas conserver son enfant. Le nourrisson est né sous le secret. Un duo de travailleurs sociaux, joué par Sandrine Kiberlain (Karine) et Gilles Lellouche (Jean), est missionné pour accueillir provisoirement ces bébés nés sous X et leur trouver des parents adoptifs.

700 enfants adoptés par an

En France, quelque 700 enfants sont adoptés chaque année. C'est un long parcours pour les parents candidats, mais ils sont accompagnés tout au long de la procédure. Nathalie Parent, spécialiste de l'adoption, a été consultante sur le film Pupille, qui sort au cinéma mercredi 5 décembre : "C'est un autre regard de la société ce qu'est l'adoption, sur qui sont ces femmes qui abandonnent, ces enfants, ces professionnels et ces parents adoptants".

