Poux et lentes : un fléau difficile à éradiquer

Les produits anti-poux seraient inefficaces et trop chers d'après l'association Familles rurales. Pendant quatre mois, l'association a testé quinze traitements anti-poux vendus en pharmacie et grandes surfaces. Résultats : un tiers seulement des produits mis sur le marché éradiquent réellement les poux et les lentes. L'étude révèle que les lotions et les shampooings sont les plus efficaces.

Sprays et huiles ne servent à rien

Les sprays et les huiles essentielles n'auraient aucun effet sur les parasites. En France, une famille sur deux est confrontée aux poux au moins une fois par an. Chacune d'elles dépense en moyenne près de 30 euros pour en venir à bout. C'est trois plus que le prix moyen d'un traitement. Le meilleur moyen d'éviter les poux reste la prévention : attacher les cheveux longs des enfants et passer régulièrement un peigne fin sur la tête des plus jeunes.

Le JT

Les autres sujets du JT