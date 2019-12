Noël : la magie des cadeaux

L'attente a assez duré. Il est temps pour trois enfants de découvrir ce que le père Noël a laissé sous le sapin. Gros succès dans cette famille pour les jeux de construction. Du plus grand à la plus petite, tout le monde est conquis. Le père Noël a rempli sa mission tout en restant très discret puisque personne ne l'a entendu. Un moment important aussi pour les parents. "Ils l'attendaient avec impatience. Ils sont réveillés depuis 6 heures du matin. C'est agréable de les voir comme ça", explique le papa Bakary Traoré.

Livres, jeux de construction et cosmétiques

Des cadeaux immédiatement testés et approuvés. Chaque année, Noël est un temps durant lequel les Français achètent en moyenne près de dix cadeaux à Noël. Ils offrent majoritairement des livres, que ce soit pour les petits ou les grands. Au palmarès des jouets les plus vendus, on compte également les jeux de construction et les jeux de société pour les enfants, ou encore les produits de soins et de beauté (cosmétiques, parfums...) pour les adultes.

