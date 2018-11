Montceau-les-Mines : un couvre-feu pour les mineurs

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, six véhicules ont été brûlés à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire). La nuit précédente, ils étaient 20. C'est un paysage de guerre urbaine dans ce parking d'une cité de la commune. Parmi les auteurs de ces dégradations, il y aurait des mineurs. Les habitants s'interrogent : que faisaient des enfants d'environ 12 ans dehors à 3 heures du matin ?

"Appeler les parents à se responsabiliser"

La maire de Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jarrot, veut instaurer un couvre-feu pour les mineurs. L'arrêté est en cours et doit encore être soumis à un contrôle de légalité. "J'ai souhaité envoyer un signe fort à la population et aussi, appeler les parents à se responsabiliser.", a déclaré la maire. Une réunion a été organisée au commissariat de la ville et des renforts vont être déployés. Dans ce département de Saône-et-Loire, les incidents se multiplient depuis l'été.

