Lycée : un adolescent menace une enseignante avec une arme factice

Dans un lycée de Créteil (Val-de-Marne), jeudi 18 octobre, sur une vidéo amateur, on voit un adolescent debout en pleine classe pointer une arme factice sur la tempe de son professeur. Il la menace pour qu'elle l'inscrive présent à un cours. L'enseignante reste sans réaction et continue à travailler. Mais dans ses premières déclarations, elle s'est dite tétanisée et a porté plainte le lendemain. Au lycée Édouard Branly pourtant, ses collègues décrivent un établissement sans histoire.

Jusqu'à cinq ans de prison encourus

La vidéo a choqué jusqu'au plus au niveau de l'État. Emmanuel Macron a posté un tweet samedi 20 octobre dans lequel il déclare inacceptable de menacer un professeur. Il demande également "toutes les mesures pour que ces faits soient punis". Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a assuré que tout avait été fait, notamment le dépôt d'une plainte. Dès vendredi, deux adolescents ont été interpellés, dont un lycéen de 15 ans soupçonné d'avoir pointé l'arme. Il n'était connu des services de police que pour des faits mineurs. Sa famille a été convoquée pour tenter de comprendre son geste. L'adolescent sera présenté devant un juge pour enfant et risque jusqu'à cinq ans de prison.

