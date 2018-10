Ce que l'on sait de l'affaire de l'arme factice brandie contre une professeure de Créteil

Deux lycéens de 16 ans sont en garde en vue dans ce dossier.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte après qu'un élève a pointé une arme factice sur une professeure, dans un lycée de Créteil (Val-de-Marne), a appris franceinfo de source judiciaire samedi 20 octobre, confirmant une information du Parisien. Deux lycéens de 16 ans sont en garde à vue. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait.

Que s'est-il passé ?

C'est Le Parisien qui a révélé l'affaire et mis en lumière les images qui circulaient sur internet. La scène s'est déroulée jeudi 18 octobre au lycée Edouard-Branly de Créteil. "Tu me mets absent", intime d'abord l'élève à l'enseignante, en la braquant avec un faux pistolet, avant de se reprendre : "Tu me mets présent". Alors que la classe est en plein chahut, un autre élève, masqué, se tourne vers celui qui filme et fait plusieurs doigts d'honneur.

"L'enseignante, qui semble plus lasse qu'apeurée, fixe l’écran de son ordinateur et échange quelques mots inaudibles avec des élèves", note Le Parisien. "Quand vous faites face à une situation de ce type, c'est difficile de savoir comment réagir. Il ne faut pas que la situation s'emballe", confie à France 3 Didier Sablic, du syndicat SNEP FSU 94.

Quelles suites ont été données à cette affaire ?

L'enseignante a déposé plainte pour "menaces avec arme et diffusion d'images", vendredi après-midi, au commissariat de Créteil, accompagnée par sa hiérarchie, a indiqué le rectorat de l'académie à France Bleu Paris. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de sûreté territoriale du Val-de-Marne.

Deux lycéens ont été placés en garde à vue. Un adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir introduit la réplique d'arme dans l'établissement, a été interpellé vendredi à son domicile. Un autre adolescent du même âge, soupçonné d'être celui qui brandit l'arme, s'est rendu avec son père au commissariat dans la soirée de vendredi. Il est originaire de Bonneuil (Val-de-Marne), selon une source policière à France 3.

Une arme a été saisie au domicile de l'un des jeunes interpellés. L'arme utilisée est un pistolet factice "de type airsoft", explique une source policière à France Bleu Paris. Les enquêteurs tentent maintenant d'identifier la personne qui a filmé et diffusé la scène sur les réseaux sociaux.

Les élèves de première professionnelle impliqués sont "placés en mesure conservatoire en attendant un conseil de discipline, qui ne présage pas du reste des démarches judiciaires. La justice suivra son cours", a assuré à franceinfo Didier Sablic.

Quelles sont les réactions ?

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a rapidement réagi sur Twitter. "Les mesures les plus rigoureuses ont été prises immédiatement, plainte déposée, garde à vue qui seront suivies des sanctions disciplinaires. Solidarité avec le professeur", a-t-il assuré, ajoutant condamner "avec fermeté" ces "actes de menace".

Je condamne avec fermeté les actes de menace envers un professeur advenus jeudi au lycée E. Branly de Créteil.

Les mesures les plus rigoureuses ont été prises immédiatement:plainte déposée, garde à vue qui seront suivies des sanctions disciplinaires. Solidarité avec le professeur — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) 20 octobre 2018

La présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, s'est elle dit "scandalisée par ce nouvel acte de violence".