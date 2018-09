Les petits-déjeuners gratuits à l'école se développent

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais il est de plus en plus délaissé par les élèves. En moyenne, par classe, trois élèves ne petit-déjeunent pas. Dans les zones d'éducation prioritaire (ZEP), cela concerne cinq élèves. Deux fois par semaine, Céline Haller, enseignante à l'école Karine de Strasbourg (Bas-Rhin), récupère des courses un peu particulières pour ses écoliers de CE1 : des biscottes aux céréales et du jus de pomme. Cela fait six ans que l'enseignante en zone prioritaire organise des petits-déjeuners en classe.

Deux tiers de ses élèves ne prennent pas de petit-déjeuner régulièrement. Les raisons ne sont pas toujours financières "Ce sont des habitudes familiales qui font que ce sont des enfants qui parfois partent seuls à l'école, parfois se lèvent tout seul le matin, plein de situations plus ou moins difficiles", explique l'enseignante. L'initiative est financée par la commune de Strasbourg, mais aussi par les parents des élèves pour un montant de 2 euros par mois. Face à la précarité alimentaire, des communes décident d'agir, comme Pont-Sainte-Maxence (Oise). À partir d'octobre, deux fois par semaine, des petits-déjeuners élaborés par une nutritionniste seront offerts aux élèves d'une école. Le coût est de 1,80 euro par élève. L'expérimentation va durer trois mois.

