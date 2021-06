La lecture sera la prochaine grande cause nationale, plusieurs opérations lancées

La lecture sera la prochaine grande cause nationale, va annoncer ce jeudi 17 juin Emmanuel Macron lors de son déplacement dans les Hauts-de-France, a appris franceinfo auprès de l'Elysée. La lecture va être mise en avant de cet été jusqu'à l'été prochain afin de créer une mobilisation nationale. La lecture permet de "développer une capacité d’émancipation, de créer une communauté nationale à travers des valeurs et une culture commune", explique l'Elysée. Cette grande cause nationale va permettre de développer les contrats territoires lecture. Il devrait y en avoir 250 d'ici la fin du quinquennat contre 200 aujourd'hui.

Des appels aux dons pour des associations et un gros coup de pouce financier aux bibliothèques

Des campagnes dans les médias vont être lancées à l'automne, comme cela a été fait pour les précédentes grandes causes nationales sur le cancer, l'autisme, le don d’organe, la sécurité routière, etc. A la sortie d’une année éprouvante de crise sanitaire, la lecture est revenue en grâce chez une partie des Français et il est important de ne pas laisser retomber cette dynamique, estime l'Elysée.

Des appels aux dons vont être lancés en faveur des associations (lecture à l’hôpital, en prison, lutte contre illettrisme…). Les bibliothèques vont bénéficier de 40 millions d'euros d'aides financières en 2021-2022. 30 millions d’euros pour permettre d'étendre les horaires d’ouverture, la rénovation et la construction de bibliothèques et 10 millions pour permettre aux bibliothèques d'acheter des livres auprès des librairies. En 2021, 50 nouveaux projets d'extension d'horaires sont prévus, et 50 autres en 2022 pour atteindre 500 projets aidés sur le quinquennat.Suite à la mission confiée à Erik Orsenna et Noël Corbin, depuis le début du quinquennat, 747 bibliothèques dans 640 communes ont été concernées par l’extension des horaires d’ouverture (dont 40% dans des communes prioritaires). Cette extension représente 8h30 de plus d’ouverture en moyenne par semaine.

Le pass culture étendu aux élèves des collèges et lycées

Le Pass culture est "un levier important" pour favoriser la culture et soutenir les librairies indépendantes, insiste l'Elysée qui rappelle que ce pass ne peut pas être utilisé avec Amazon. A partir de janvier 2022, le Pass culture sera étendu aux collèges et lycées.

L'opération "Jeunes en librairie", dispositif d’Éducation artistique et culturelle qui permet de mener des projets visant à faire découvrir aux élèves l’univers de la librairie indépendante, qui existe déjà en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France, va être étendu à tout le pays. Cela représente 7 millions dans le plan de relance. L'expérience des résidences d’auteurs dans les établissements scolaires va être prolongée cet été dans cinquante colonies de vacances. La 6e Nuit de la lecture aura lieu en janvier 2022, indique l'Elysée.