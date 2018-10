Justice : plus de sévérité pour les mineurs ?

L'image de ce lycéen de Créteil (Val-de-Marne) braquant une arme sur son professeur relance le débat. Quelle réponse judiciaire apporter à la nouvelle délinquance des mineurs ? La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a évoqué, mercredi 24 octobre, une réforme nécessaire de cette ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. "C'est une compilation de textes qui n'a plus de clarté, qui mériterait d'être retravaillée pour avoir un sens plus clair et plus opérationnel", a-t-elle déclaré.

Des mesures éducatives prioritaires

L'ordonnance de 1945 prévoit toute une série de mesures éducatives qui ont la priorité sur les mesures répressives. Pour l'union syndicale des magistrats, qui n'est pas opposée à une réforme, le principe éducatif doit primer. Sur le terrain, les policiers estiment que la délinquance des mineurs n'est plus la même qu'autrefois et que l'arsenal répressif doit être adapté. Certains préconisent que, dans les affaires les plus graves, les mineurs de 16 à 18 ans ne bénéficient plus automatiquement de l'excuse de minorité. Deux adolescents ont été tués dans la nuit du 23 octobre, dans deux rixes survenues dans la région parisienne. Le débat resurgit, faut-il alourdir les peines des mineurs ?