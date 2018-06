Grande-Bretagne : l'exemple d'un collège sans portables

Pour ces collégiens, éteindre son portable et le ranger est devenue un réflexe. Tous les matins, dans cet établissement de Northfolk, dans l'est de l'Angleterre, le proviseur y veille. "On veut s'assurer qu'ils présentent bien, qu'ils portent leurs uniformes, et également rappeler à l'ordre ceux qui auraient un téléphone sorti", explique-t-il au micro de France 2. Comme tous les collèges britanniques, cet établissement est autonome et n'a pas eu besoin d'une directive pour interdire le téléphone portable.

Le téléphone automatiquement confisqué

Ainsi, depuis la rentrée 2017, tous les portables sont interdits dans l'établissement, y compris pendant la récréation et la pause déjeuner. Si un élève se fait prendre en train d'utiliser son téléphone, l'appareil est confisqué et seuls les parents pourront le récupérer. L'annonce a d'abord était très mal vécue pour cette génération accroc aux smartphones, puis elle s'y est faite. Au Royaume-Uni, les premiers établissements sans portable sont apparus dès 2004.

