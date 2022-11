Enfants : les tout petits pas épargnés par les écrans

La question de laisser ou non ses enfants devant un écran est régulière chez les parents. L’Insee publie, mercredi 23 novembre, une nouvelle enquête, plutôt alarmante, que détaille Sandrine Aramon sur le plateau du 12/13.

Des enfants capables de se servir d’écrans avant de savoir lire ? C’est ce que l’on peut comprendre du dernier rapport de l’Insee. "Sans prendre en compte l’usage de la télévision, à 2 ans, 27 % des enfants sont déjà exposés aux écrans", souligne Sandrine Aramon. "Comptez 21 minutes par jour à 2 ans et jusqu’à 50 minutes quotidiennes à 5 ans et demi", ajoute-t-elle. L’effet d’entraînement par un frère ou une sœur plus âgés opère souvent.



Des risques pour les enfants



Une consommation d’écran qui n’est pas sans risques. "Troubles du sommeil, troubles cognitifs, difficultés d’apprentissage du langage, difficulté de concentration, les écrans altèrent également la socialisation des enfants. En clair, halte à la nounou numérique, les parents doivent reprendre le contrôle", alerte la journaliste. Avant 3 ans et demi, il ne faudrait pas que les enfants ne soient exposés du tout et au-delà, le matin, le soir avant de dormir et les repas sont des moments où les écrans doivent être proscrits.