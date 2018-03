Décrochage scolaire : la méthode bruxelloise

Ça ressemble à l'école, ça a la couleur de l'école, mais ce n'est pas l'école. Ce samedi-là, dans cet établissement d'un quartier défavorisé de Bruxelles (Belgique), ni cloche ni surveillant, et en guise de profs, des assureurs et des banquiers. Des professionnels d'un secteur différent chaque semaine viennent échanger avec les enfants et expliquer leur métier à leur manière.

Découvrir de nouveaux métiers, susciter des vocations

Jeux de rôle, quiz, discussions : l'objectif est de remotiver ces jeunes, souvent en décrochage scolaire, et de leur donner confiance. Les enfants s'engagent sur les trois ans à venir, tous les samedis. Pendant qu'une classe découvre la finance, une autre se rend à l'hôpital pour en découvrir les coulisses. Au passage, atelier civisme et secourisme pour tout le monde, et initiation à des métiers que ces jeunes s'interdisent eux-mêmes trop souvent. À Molenbeek, Anderlecht et Saint-Josse, les trois quartiers les plus difficiles de Bruxelles, au total 510 jeunes sont inscrits à l'association "l'Atelier de l'Avenir". Objectif : doubler l'effectif d'ici deux ans.

