Comment fêter Halloween sans se contaminer ?

Au Canada, Geoff Burke, plombier, pense avoir trouvé la solution pour fêter Halloween sans risquer de contracter le Covid-19. L'homme a créé un toboggan à bonbons à destination des touts petits. Il est construit en tuyaux de PVC aux couleurs d’Halloween, orange et noir. "C’était blanc à la base, puis on l’a peint en orange", explique-t-il, fier de sa trouvaille. Le dispositif a ensuite été installé chez les voisins, ravis de profiter de ces talents de bricoleur de Geoff Burke. "Nous voudrions fêter Halloween cette année. Et ça nous semble être un très bon moyen de maintenir les distances tout en s’amusant", explique l’une d’elles.





Le sens du partage

En échange de cette installation, le plombier récolte des fonds qu’il reverse à une banque alimentaire locale. Grâce aux 400 demandes reçues, il a rassemblé 10 000 dollars. "J’espère simplement que l’on pourra aider les autres à fêter Halloween en toute sécurité, et qu’on pourra ramener un peu de joie", commente de son côté Geoff Burke, qui a un dernier défi : tout installer avant le 31 octobre !