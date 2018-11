Cinéma : "Les Chatouilles", un film sur la pédophilie tiré d'une histoire vraie

Les Chatouilles, c'est l'histoire d'une enfance volée, celle d'Odette, inspirée de celle d'Andréa Bescond. Cette dernière joue et met en scène le parcours de sa vie brisée par les abus sexuels subis dans son enfance. "J'ai 39 ans aujourd'hui et je commence à me sentir femme, dans l'intégrité. Donc cela a mis du temps parce que j'ai subi des violences sexuelles quand j'avais neuf ans", confie-t-elle au micro de France 2.

1 fille sur 5 aurait subi des violences sexuelles

Sous des apparences de gendre idéal, Gilbert, l'ami de la famille, est en réalité un redoutable pédophile. "La pédophilie n'a pas de visage, sinon ce serait facile de les reconnaître. Souvent, la pédocriminalité a lieu autour du cercle familial", explique le comédien Pierre Deladonchamps. 1 fille sur 5 et 1 garçon sur 13 auraient subi des violences sexuelles en France. Seulement 1% des victimes voient leur violeur condamné.

