Balancetonsite.com, une plateforme pour signaler les contenus dangereux pour les enfants

Il suffira à l'internaute d'entrer l'URL du site où est apparue la publicité et celle de la publicité en question pour signaler un contenu inapproprié.

Images pornographiques, jeux addictifs, harcèlement : face à la prolifération sur internet des contenus "inappropriés" et "dangereux pour les enfants", l'association Ennocence lance, mercredi 30 mai, Balancetonsite.com, "une plateforme de signalement" en ligne, à destination notamment des parents.

Internet, en particulier les sites de streaming et de téléchargement illégaux, via des publicités et bannières envahissantes, exposent les enfants à "tous types de contenus : images et vidéos pornographiques, jeux addictifs, invitation à un chat, escroquerie, fishing, harcèlement", déplore l'association.

Une première exposition à 10 ans en moyenne

La première exposition "se fait de plus en plus tôt", à 10 ans en moyenne en 2017, et les conséquences peuvent être "dramatiques chez certains enfants dans la construction de leur sexualité comme de leur rapport aux autres", regrette Ennocence. Le portail Balancetonsite.com va donc permettre aux parents et "à tout internaute témoin d'une exposition" non voulue.

Il suffira en pratique d'entrer l'URL du site où est apparue la publicité et celle de la publicité en question, qui apparaît généralement sous forme de fenêtre pop-up. L'internaute pourra également, s'il le souhaite, joindre une capture d'écran du contenu qu'il juge choquant.