Yvetot : interdiction de fumer devant l'école

À l'heure de la sortie de l'école à Yvetot (Seine-Maritime), les parents sont priés d'éteindre leur cigarette. Cette année, les adultes sont subitement devenus non-fumeurs : la police municipale veille et les récalcitrants s'exposent à une amende de 38 €. Pour une fumeuse interrogée, pas de problème, elle change désormais de trottoir pour allumer sa cigarette. L'affiche a été installée à la rentrée et l'interdiction est inscrite sur le carnet de correspondance.

Une initiative menée par les enfants

On pourrait croire à une idée de politicien, mais c'est en fait une initiative du conseil municipal des jeunes. "C'est désagréable d'entrer et de sortir quand il y a de la fumée. Et même pour les gens qui fument, c'est mauvais pour eux, pour la planète, pour tout", témoigne Emmy Andouard, conseillère municipale des enfants. Suivis par le maire, les enfants d'Yvetot ont fait leur loi. L'arrêté municipal concerne les six écoles de la commune. Il y a deux ans dans le Nord, la ville de Solesmes avait pris la même décision.

