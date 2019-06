VIDEO. Les mégots de cigarette intoxiquent les océans : l'ONG Sea Shepherd sonne l'alarme dans sa nouvelle campagne

Nos mégots de cigarettes menacent l'océan. C'est le message lancé par l'ONG Sea Shepherd, vendredi 7 juin, dans sa nouvelle campagne de sensibilisation. Elle cible les fumeurs peu soucieux de leurs restes de cigarette à l'occasion de la Journée internationale des océans. "Des milliards de mégots finissent chaque année dans l'océan. Les mégots, c'est quelque chose d'extrêmement toxique", alerte Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, contactée par franceinfo.

C'est 4 500 substances chimiques dont 93 sont toxiques. Lamya Essemlali à franceinfo

"Ça contient de l'ammoniaque, de l'arsenic, du cyanure et aussi du plastique. En fait, c'est 4 500 substances chimiques dont 93 sont toxiques. Un seul mégot peut polluer plus de 500 litres d'eau." Une pollution d'autant plus inquiétante lorsque l'on sait que 30 à 40 millions de mégots seraient jetés chaque année. 40% d'entre eux finiraient dans la nature.

Visuel de sensibilisation de Sea Shepherd sur la pollution de l'océan par les mégots de cigarettes. Juin 2019 (Sea Shepherd 2019)

Le visuel choisi par l'ONG pour sensibiliser fait explicitement écho aux marées noires, symboles de désastre écologique. Cette fois, c'est une marée blanche et jaune rappelant les couleurs de la cigarette. Le message de l'affiche est : "Fumer tue l'océan". "La pollution de la marée noire est très visible et choque l'opinion à juste titre, explique Lamya Essemlali. Là c'est une sorte de marée blanche qui est invisible mais qui tue la vie marine de la même façon. C'est une façon de rendre visible cette menace mortelle sur la vie marine." Cette opération va plus loin encore, puisque des opérations de ramassage des mégots seront organisée dans plusieurs villes.