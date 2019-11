Tabagisme : l'exemple britannique se démarque en Europe

Le prix des cigarettes repart à la hausse vendredi 1er novembre. Des prix prohibitifs sont également appliqués sur le tabac outre-Manche, et les résultats sont spectaculaires. "Le Royaume-Uni est la région d'Europe où l'on fume le moins. 15% de la population fume, contre 30% en France. Effectivement, le prix de paquet de cigarettes y est pour beaucoup. Il est vendu entre 12 et 13 €, soit 20 à 30% plus cher qu'en France", explique le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni).

L'accent mis sur la prévention

"Tout cela est associé à une campagne de prévention choc, avec des clips diffusés à heures de grande écoute sur les conséquences liées au tabagisme. Et puis, les associations mettent en avant que le prix des cigarettes a aussi un impact sur la première cigarette. Il y a dix ans, ils étaient 11% à fumer à moins de 15 ans. Ils ne sont aujourd'hui plus de 2%. Pour les autorités britanniques, la prévention commence dès le plus jeune âge", conclut-il.

