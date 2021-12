Tabac : la France pourrait-elle interdire la cigarette ?

En Nouvelle-Zélande, l'Etat compte progressivement interdire la vente de paquets de cigarettes. Cette restriction progressive s'appliquera d'abord aux plus jeunes, avec une stratégie qui consistera à reculer chaque année l'âge légal pour se procurer un paquet. Par exemple, en 2027, il faudra avoir 19 ans pour acheter des cigarettes, 20 ans en 2028, etc. Cette restriction sera accompagnée d'une réduction des points de vente. La composition des cigarettes sera également modifiée et contiendra moins de nicotine.

Les Français réticents

La Nouvelle-Zélande est le premier pays occidental à prendre des mesures aussi radicales pour freiner la consommation de tabac. La France peut-elle envisager de prendre le même chemin ? "L'arrêt du tabac doit être un thème de la présidentielle", affirme le président d'une association anti-tabac. Du côté des fumeurs, l'idée est beaucoup plus controversée. "Je suis contre parce que cela atteint les droits individuels" ; "ça contribuerait à importer de la contrebande", témoignent deux passantes fumeuses. Alors qu'il avait baissé ces quatre dernières années, le nombre de fumeurs a de nouveau augmenté en France.