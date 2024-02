Tabac : 70 pays s'engagent à renforcer le contrôle du commerce illicite

Le tabac tue actuellement plus de huit millions de personnes par an dans le monde, dont 1,3 million de personnes exposées au tabagisme passif, selon l'OMS.

Une réunion mondiale contre le commerce illicite du tabac s'est achevée mercredi 14 février à Panama. Les 70 pays présents se sont engagés à renforcer la traçabilité des produits du tabac illicites, en s'appuyant sur la technologie et la coopération internationale. Ils ont également discuté du contrôle des ventes de cigarettes dans les zones franches, mais aucune décision n'a été prise à ce sujet.

Une entreprise russe a notamment présenté un système numérique de suivi et de traçabilité des produits du tabac qui, selon ses dirigeants, permet de lutter contre la contrebande et l'évasion fiscale. Plusieurs représentants de pays d'Amérique latine et d'Afrique ont assisté à l'exposition de ce système qui, toujours d'après l'entreprise, est utilisé en Russie et dans cinq autres pays.

Le tabac tue actuellement plus de huit millions de personnes par an dans le monde, dont 1,3 million de personnes exposées au tabagisme passif, selon l'OMS. Environ 10% du marché mondial des cigarettes est illicite, mais dans certains pays, ce chiffre dépasse 50%, selon les estimations de l'Organisation panaméricaine de la santé. Cependant, certaines ONG pensent que l'industrie du tabac exagère les chiffres de la contrebande de cigarettes afin d'inciter les gouvernements à réduire les taxes sur le tabac.