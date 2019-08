Roanne : six jeunes empoisonnés par des cigarettes

Six jeunes se sont faits intoxiqués en fumant une cigarette roulée qu'on leur avait offerts dans la rue. Les faits se sont déroulés à Roanne (Loire). Le tabac à rouler était empoisonné par des substances chimiques. "Selon les personnes, les réactions ne sont pas tout à fait les mêmes. Certaines victimes ont réagi de manière comateuse et se sont évanouies et d'autres ont eu une réaction plutôt euphorique. Dont une qui a mangé du gravier", explique le procureur de la République de Roanne (Loire).

Un précédent à La Réunion

Le but des agresseurs : empoisonner leur victime pour leur faire les poches. Six personnes ont été hospitalisées. Les médecins évoquent un produit jusqu'à quatre fois plus fort que du cannabis. Il y a un précédent à La Réunion et à Mayotte avec le tabac chamanique, une drogue de synthèse qui fait des ravages. À Roanne, les auteurs n'ont pour le moment pas encore été identifiés.