Oui, une cigarette par jour met déjà en danger votre coeur !

Une vaste synthèse d'études confirme que les personnes qui ne fument qu'une cigarette par jour font déjà courir d'importants risques à leur coeur.

Selon une méta-analyse de 55 études publiées entre 1946 et 2015, qui incorpore des données sur plusieurs millions de personnes, "il n'existe pas de niveau sans danger de tabagisme pour les maladies cardiovasculaires".

"Ne fumer qu'environ une cigarette par jour engendre un risque de développer une maladie coronarienne et de faire un accident vasculaire cérébral bien plus grand qu'[estimé jusqu'à présent], à peu près la moitié de celui couru par les personnes qui en fument 20 par jour", expliquent les auteurs.

La consommation d'une cigarette par jour augmente le risque de maladie cardiovasculaire d'une valeur estimée entre 29% et 91% chez les femmes (d'une valeur estimée entre 30% et 69% chez les hommes).

"Les fumeurs doivent avoir pour objectif d'arrêter plutôt que de réduire" leur consommation de tabac, d'après les chercheurs, qui rappellent en outre que le risque cardiovasculaire est loin d'être le seul effet néfaste du tabagisme.

avec AFP

Étude : A. Hackshaw et al. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports BMJ 2018; 360 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j5855 (Published 24 January 2018) Cite this as: BMJ 2018;360:j5855